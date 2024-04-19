وسائل إعلام أمريكية: إسرائيل استهدفت موقع رادار دفاع جوى قرب أصفهان

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين أكدت أن إسرائيل استهدفت موقع رادار دفاع جوي قرب أصفهان وهو جزء من حماية منشأة نووية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن إسرائيل هاجمت 9 أهداف في قاعدة للقوات الجوية التابعة للحرس الثوري قرب أصفهان، وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إننا نؤكد مجددا أن المنشآت النووية لا ينبغي أبدا أن تكون هدفا في النزاعات العسكرية.

وأكدت عدم وقوع أضرار في المواقع النووية الإيرانية، مشيرة إلى أنها تتابع الوضع من كثب، وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس لأقصى درجة.

وفى وقت سابق، أكدت إيران أن منشآتها النووية القريبة من أصفهان آمنة بشكل تام.

كما أعلنت إيران وفقا لقناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة، أنها أسقطت مسيرات وإنه ليس هناك هجوم صاروخي حاليا.