وزير العمل يشارك باحتفالات يوم السلامة العالمى فى جنوب سيناء.. الثلاثاء

كتبت آية دعبس

قال عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامى لوزارة العمل، إنه بتوجيهات من وزير العمل حسن شحاتة، ستُطلق الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، فعاليات مُلتقيات، ومُبادرات "السلامة والصحة المهنية"، بجميع المحافظات،إحتفالًا بيوم "السلامة العالمي"، الذي يُوافق يوم 28 أبريل من كل عام.

وأشار خضر، إلى أنه سيبدأ المُلتقى الأول،يوم الثلاثاء المُقبل،بجنوب سيناء،تزامنًا مع فعاليات يُشارك فيها حسن شحاتة وزير العمل بمدينة شرم الشيخ ،لمدة يومِ واحد،يستقبله خلاله المحافظ اللواء خالد فودة.

وتأتي هذه النوعية من المُبادرات،والحملات ، استكماًلا لدور الوزارة في نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية"، في المنشأت، وبين أطراف العمل والإنتاج ..سَيكُون ضِمن برامج التوعية موضوع "تأثير التغيرات المناخية على العاملين في بيئة العمل"، والذي تتبناه منظمة العمل الدولية،في إحتفالاتها بيوم "السلامة العالمي" لعام 2024.

كانت قد أعلنت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، عن جهودها فى مجال التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الصحية خلال شهر مارس الماضى، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة العاملين بالمنشآت الصحية على مستوى محافظات الجمهورية ، حيث قامت بتنفيذ وحضور عدد من المبادرات في المنشآت تحت شعار "سلامتك تهمنا" بمديرية الصحة بالشرقية ، كما وجهت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة متمثلة في الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل إدارات السلامة والصحة المهنية بالمديريات و مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة لها ، والمنتشرة فى كافة أرجاء الجمهورية بعقد ندوات للتوعية والتثقيف تحت شعار"سلامتك تهمنا" بالمنشآت، حيث جرى خلال شهر مارس الماضى ، تنظيم عدة ندوات فى عدد 130 مستشفى، بلغ عدد المستفيدين من العاملين بالمستشفيات خلالها 2100 عامل وعاملة.