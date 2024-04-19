وزير الخارجية سامح شكرى يتوجه إلى تركيا فى زيارة ثنائية

أحمد جمعة

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكرى وزير الخارجية توجه يوم الجمعة 19 ابريل الجارى من جنوب أفريقيا إلى تركيا فى زيارة ثنائية.

ومن المقرر، أن يلتقي الوزير شكرى مع رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب إردوغان، بالإضافة إلى عقد مباحثات ثنائية وموسعة مع السيد هاكان فيدان وزير خارجية تركيا.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن الزيارة تأتي في إطار ما تتخذه مصر وتركيا من خطوات لتعزيز وتيرة التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء قيادتي البلدين مؤخراً فى القاهرة، بالإضافة إلى التنسيق والتشاور حول سبل مواجهة التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.