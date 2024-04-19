اليوم السابع
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وحدة السكان بالأقصر تدرب 253 شابا وفتاة بكيمان المطاعنة لسوق العمل.. صور

الجمعة، 19 أبريل 2024 12:02 م
وحدة السكان بالأقصر تدرب 253 شابا وفتاة بكيمان المطاعنة لسوق العمل.. صور جانب من التدريب
الأقصر – أحمد مرعى

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حققت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، نجاح جديد بدعم أكثر من 253 شابا وفتاة بقرية كيمان المطاعنة بمدينة إسنا، تفعيلاً لمبادرتها بقيادة رجاء شوقي أحمد رئيس وحدة السكان، لتمكين الشباب والدفع بهم لسوق العمل وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بإشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وفى هذا الصدد تقول رجاء شوقي أحمد رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، إنه تم تنفيذ تلك التدريبات للشباب والفتيات تنفيذاً لتوصيات مؤتمر شباب الأقصر في دورته الثالثة بعنوان "الشباب بين الإحجام والإقدام"، بإشراف الدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية وعضو المجلس الإقليمي للسكان، حيث تستهدف المبادرة قرى حياة كريمة وتهدف إلى تدريب أربعة آلاف شاب وفتاة بالشراكة بين وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، وبنك مصر بإدارة الشمول المالي، ومبادرة رواد النيل من البنك المركزي المصري، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة المنارة والضحى.

وتضيف رئيس وحدة السكان بديوان محافظة الأقصر، في بيان صحفى، إنه قامت وحدة السكان بتدريب عدد 253  شابا وفتاة من قرية كيمان المطاعنة بمركز إسنا، بديوان اللواء رفعت حمدان وتنسيق كلا من رجب الناظر وحسن الجندي وحسين الناظر، وبحضور محمد رضا من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعبدالرحيم عيسى عضو فريق وحدة السكان.

وكانت قد شاركت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، في معرض المنتجات الحرفية ضمن أعمال المؤتمر الثاني لشباب التكنولوجيين TTUCYT-2، وذلك بمشاركة 34 عارضا وعارضة من مختلف مراكز وقرى محافظة الأقصر، حيث يُمثل المعرض فرصة للتواصل بين أصحاب الأفكار المُبتكرة من شباب التكنولوجيين، مع نُخبة من أساتذة الجامعات، وممثلي الصناعة من الشركات والمصانع ممن لديهم اهتمامات في مجال التقدم التكنولوجي.

جانب من تدريب 253 شاب وفتاة بقرية كيمان المطاعنة لسوق العمل بالأقصر
جانب من تدريب 253 شاب وفتاة بقرية كيمان المطاعنة لسوق العمل بالأقصر

 

فعاليات تدريب 253 شاب وفتاة بقرية كيمان المطاعنة لسوق العمل
فعاليات تدريب 253 شاب وفتاة بقرية كيمان المطاعنة لسوق العمل

 

 

وحدة السكان بالأقصر تدرب 253 شاب وفتاة بقرية كيمان المطاعنة
وحدة السكان بالأقصر تدرب 253 شاب وفتاة بقرية كيمان المطاعنة

 

 

تدريب 253 شاب وفتاة بقرية كيمان المطاعنة لسوق العمل
تدريب 253 شاب وفتاة بقرية كيمان المطاعنة لسوق العمل

 


 

 







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