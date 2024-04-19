هولندا تخصص أكثر من 200 مليون يورو لدعم الدفاع الجوى وذخائر المدفعية بأوكرانيا

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن هولندا تخصص أكثر من 200 مليون يورو لدعم الدفاع الجوي وذخائر المدفعية في أوكرانيا.

قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إن القوات الأوكرانية بحاجة إلى صواريخ ومدفعية طويلة المدى في الوقت الحالي.

وأضاف زيلينسكي خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية أن أوكرانيا تعرضت هذا العام لما يقرب من 1200 صاروخ وأكثر من 1500 طائرة مسيرة و8500 قنبلة موجهة.

وتابع زيلينسكي أن أوكرانيا لا تستطيع الانتظار هذا العام حتى يتخذ الحلفاء قراراتهم.

قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك الأوكراني فاديم فيلاشكين، إن 4 أشخاص لقوا حتفهم جراء أعمال قصف شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وأضاف فيلاشكين - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية "قتل الروس أربعة من سكان منطقة دونيتسك، ليلة أمس الخميس، بالتحديد اثنين في بلدة كراسنوهوريفكا وواحد في سيليدوف وآخر في أوشيريتين".

وأضاف أن العدد الإجمالي للضحايا في منطقة دونيتسك لا يأخذ في الاعتبار الضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاخا.