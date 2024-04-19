اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2024 06:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

هولندا تخصص أكثر من 200 مليون يورو لدعم الدفاع الجوى وذخائر المدفعية بأوكرانيا

الجمعة، 19 أبريل 2024 05:46 م
هولندا تخصص أكثر من 200 مليون يورو لدعم الدفاع الجوى وذخائر المدفعية بأوكرانيا أوكرانيا
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن هولندا تخصص أكثر من 200 مليون يورو لدعم الدفاع الجوي وذخائر المدفعية في أوكرانيا. 

قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إن القوات الأوكرانية بحاجة إلى صواريخ ومدفعية طويلة المدى في الوقت الحالي.

وأضاف زيلينسكي خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية أن أوكرانيا تعرضت هذا العام لما يقرب من 1200 صاروخ وأكثر من 1500 طائرة مسيرة و8500 قنبلة موجهة.

وتابع زيلينسكي أن أوكرانيا لا تستطيع الانتظار هذا العام حتى يتخذ الحلفاء قراراتهم.

قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك الأوكراني فاديم فيلاشكين، إن 4 أشخاص لقوا حتفهم جراء أعمال قصف شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وأضاف فيلاشكين - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية "قتل الروس أربعة من سكان منطقة دونيتسك، ليلة أمس الخميس، بالتحديد اثنين في بلدة كراسنوهوريفكا وواحد في سيليدوف وآخر في أوشيريتين".

وأضاف أن العدد الإجمالي للضحايا في منطقة دونيتسك لا يأخذ في الاعتبار الضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاخا.







هولندا

200 مليون يورو

دعم الدفاع الجوي

ذخائر المدفعية

أوكرانيا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة