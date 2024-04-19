نيبال تطلق مشروعا لإزالة جثث المتسلقين وأطنان من القمامة أعلى قمة جبل إيفرست

كتبت ريهام عبد الله

تعمل حكومة نيبال على مشروع ضخم لإزالة أطنان من القمامة على ارتفاعات عالية من جبل إيفرست، مع بدء موسم تسلق جبال الهيمالايا لعام 2024، وكشف الجيش النيبالي، أن "حملة تنظيف الجبال" جمعت 110 أطنان من النفايات بين عامى 2019 (عندما بدأ البرنامج) و2023.

ويرأس الجيش النيبالى - الذى يقوم بمبادرة التنظيف بالشراكة مع إحدى العلامات التجارية المتعددة الجنسيات - الحملة مرة أخرى هذا العام، وفقا لموقع CNNعربية.

ووصل بالفعل 12 فردًا من الجيش، بدعم من 18 من مرشدي "الشيربا"، إلى معسكر قاعدة جبل إيفرست في 14 أبريل لبدء العمل، وقال الجيش النيبالى فى بيان: "أنه وبالإضافة إلى إزالة ما يقدر بنحو 10 أطنان من القمامة، فإنه يعتزم انتشال 5 جثث من الجبل تنتمي لمتسلقين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم التوجه لأعلى قمة في العالم".



إزالة القمامة من قمة جبل إيفرست

وفي عام 2023، تم تأكيد وفاة 12 متسلقًا على جبل إيفرست، مع وجود 5 آخرون في عداد المفقودين رسميًا، وفي العام الماضي، بلغت تصاريح تسلق هذا الجبل رقمًا قياسيًا بإصدار الحكومة النيبالية 478 تصريحًا.

ومع ذلك، لا يعادل هذا الرقم العدد الإجمالي للأشخاص الذين سيكونون على الجبل، إذ يتواجد مرشدو "الشيربا"، وموظفو الدعم، وغيرهم مع مجموعات التسلق، لذلك، شكّل الاكتظاظ والقمامة واحدة من أكبر المشاكل التي واجهت جبل إيفرست في الأعوام الأخيرة، كما شكلت الفضلات البشرية واحدة من أكبر المشاكل البيئية.

وسيكون موسم التسلق لعام 2024 هو الأول الذي يطلب من جميع المتسلقين استخدام أكياس الفضلات التي توزعها الحكومة، وحمل فضلاتهم معهم من المعسكرات الجبلية المرتفعة القمة، وإلى جانب ذلك، سيشهد عام 2024 أول مرة يتم فيها إصدار شرائح تتبع لجميع متسلقي جبل إيفرست، ومن شأن ذلك المساهمة في عمليات البحث والإنقاذ.