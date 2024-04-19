نقص كبير بإنتاج الحليب في بوليفيا بسبب الجفاف

فاطمة شوقى

تعانى بوليفيا من موجة جفاف شديدة ، أثرت على العديد من السلع ، ومنها الحليب وفول الصويا ، حيث أفاد ماريو ميركادو، رئيس رابطة مربي هولشتاين في بوليفيا (أكروبول) وزعيم منتجي الألبان، أن مدينة كوتشابامبا تعاني من عجز يبلغ حوالي 600 ألف لتر من الحليب شهريًا بسبب الجفاف الذي أثر على إنتاج العلف في المقاطعة.

وأشار إلى أنه بموجب الاتفاق مع مشروع العزل يجب على المزارع توصيل 310 الف لتر من الحليب يومياً؛ ومع ذلك، ونظراً لنقص الأعلاف والمدخلات الأخرى، لا يمكن الوصول إلى هذه الحصة، وأوضح أن المنتجين حالياً يقومون بتسليم ما بين 280 ألف إلى 290 ألف لتر من الحليب إلى مصنع PIL يومياً، وهو ما يعني متوسط عجز قدره 20 ألف لتر يومياً و600 ألف لتر شهرياً.



وقد أدى هذا الوضع إلى توقف مزارعي الألبان عن تلقي 1800000 بوليفيانو، وهو الجانب الذي يؤثر على اقتصادهم المتدهور، حسبما قال زعيم القطاع في مقابلة مع لوس تيمبوس البوليفية.



وشدد ميركادو على أن ، هناك عجزا فى إنتاج الحليب وهذا يؤثر على منتجي كوتشابامبا، مضيفا أنه على الرغم من هذا الوضع، فإن إمدادات السوق الوطنية مضمونة.



وقال رئيس أكروبول إن زراعة الأعلاف تأثرت في ديسمبر من العام الماضي بسبب الجفاف الذي استمر حتى بداية 2024، مما زاد من الأمراض التي تسببت في إنتاج الذرة وغيرها من المزارع الضرورية لتغذية الألبان.

وأشار إلى أنه أمام هذا الوضع، اضطر منتجو الألبان إلى شراء الأعلاف من سانتا كروز، ولكن بأسعار مرتفعة للغاية وغير مغذية للحيوانات، لأن المزارعين في تلك المحافظة تضرروا أيضا من قلة الأمطار.



وذكر ميركادو أن هناك تأخرا طويلا في هطول الأمطار، وبالتالي تأخرت أيضا فترة زراعة العلف الثانية، والتي من المتوقع أن يتم حصادها نهاية الشهر الجاري وبداية شهر مايو.



