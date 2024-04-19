مطارات دبى تطالب المسافرين بعدم الحضور إلا حال تأكيد رحلاتهم

كتبت ـ إيمان حنا

حثت "مطارات دبي" المسافرين، على عدم الحضور إلى المطار إلا في حال تأكيد رحلتهم من قبل شركة الطيران التي يسافرون على متنها، ‏وطالبتهم بعدم الحضور مبكراً إلى المطار، والوصول إليه قبل ساعتين فقط من موعد مغادرة الرحلة.

وكانت مطارات دبي، قد أعلنت، أمس الخميس، إعادة فتح إجراءات السفر للمسافرين المغادرين من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي، للرحلات التابعة لكل من شركتي طيران الإمارات وفلاي دبي، وذلك عقب موجة من الأمطار الغزيرة التي ضربت دولة الإمارات العرببة المتحدة، الثلاثاء فيما يعرف بمنخفض الهدير عند خبراء الأرصاد الجوية.

وأفادت مطارات دبى، بأن صالة المغادرين في المبنى رقم 3 تشهد حالياً إقبالاً كبيراً من المسافرين، مناشدة المسافرين عدم التوجه إلى المبنى رقم 3 إلا في حال وجود حجز مؤكد على رحلة الطيران.

وحثت المسافرين على التواصل مع شركة الطيران التي سيسافرون على متنها للحصول على آخر المستجدات المتعلقة برحلتهم، مؤكدة استمرار العمل من أجل إنهاء إجراءات سفر المسافرين في أسرع وقت ممكن لإيصال الجميع إلى وجهات سفرهم المقصودة.

وكانت الإمارات قد عاشت يوما تاريخيا، بعد هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949، فقد شهدت الدولة أحوالا جوية متقلبة، شملت أمطاراً قوية ورياحاً شديدة، أطلق عليها منخفض الهدير بحسب حساب مركز العاصفة لمراقبة الطقس والتغير المناخي.

ثم بدأت الحياة تعود تدريجيا بعد أن انحسرت العاصفة، دعت السلطات الإماراتية إلى الابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه، وتفادي الخروج إلا للضرورة.