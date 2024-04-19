مصرع شخص وإصابة 8 آخرين إثر حادث تصادم بطريق المريوطية فى العياط

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين إثر حادث تصادم توك توك و2 تروسيكل أعلي طريق المريوطية فى منطقة العياط وتم نقلهم الي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق المريوطية بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم توك توك و2 تروسيكل، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين وتم نقلهم للمستشفى.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث .



