مش بس السمنة.. الإفراط في المشروبات الغازية يؤثر على صحة عظامك

كتبت مروة هريدى

تعتبر المشروبات الغازية أحد الخيارات غير الصحية التى تؤثر على صحتنا خاصة بالنسبة للأطفال والكبار أيضًا، وبجانب أنه من المعروف بشكل شائع تأثيرها على وزن الجسم وتسبب السمنة، إلا أنها تضر أيضًا بصحة العظام، حسبما أفاد تقرير موقع "UCLA Health".

وأشار التقرير إلى أن المشروبات الغازية تضر بصحة العظام لعدة أسباب، لأنها تحتوى عادة على نسبة عالية من حمض الفوسفوريك الذي يمكن أن يتداخل مع امتصاص الكالسيوم في الجسم، ويمكن أن يؤدي الإفراط في استهلاك حمض الفوسفوريك إلى انخفاض مستويات الكالسيوم في العظام، ما يؤدي إلى إضعافها بمرور الوقت.

كما يساهم المحتوى العالي من السكر في المشروبات الغازية أيضًا في إضرار الجسم بشكل كبير وإصابته بالالتهابات وبما يعرف بالإجهاد التأكسدى ما يضر بكثافة العظام، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي المشروبات الغازية غالبًا على مادة الكافيين، والتي يمكن أن تزيد من إفراز الكالسيوم عن طريق البول.

وأكد التقرير أهمية عدم الاعتماد على المشروبات الغازية بشكل أساسى لترطيب الجسم بل يجب التقليل منها قدر الإمكان، وبدلًا من ذلك، اجعل الماء العادي هو المصدر الأساسي للسوائل، وابتعد عن الصودا وأطفالك أيضًا لتجنب السمنة وأضرار انخفاض كثافة العظام وكسور العظام أيضًا.



