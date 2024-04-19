محافظ الجيزة: رصف طريق مركز التنمية بسقارة والبر الغربى والشرقى لطريق المريوطية فيصل

كتبت - مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الانتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين، مشددًا على المتابعة الدورية للشركات المسند اليها الأعمال.

وتابع محافظ الجيزة نسب التنفيذ في أعمال رصف الطبقة الرابطة بطريق مركز التنمية المحلية بسقارة بطول 1.5كم وعرض 11 متر ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بمركز ومدينة البدرشين والذي يعد احد الطرق الحيوية بالمركز ضمن خطة رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق بالبدرشين.

واطلع محافظ الجيزة على خطة مديرية الطرق في تنفيذ أعمال رصف الطبقة الرابطة بالبر الشرقي والغربي لطريق المريوطية فيصل بدءًا من شارع الملك فيصل وحتى كوبري الصحابة، مؤكدًا أن الأعمال تأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير.

وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الأعمال للإنتهاء من التطوير وفق الجداول المحددة والمتابعة الميدانية للأعمال لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة مع تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية وفقا للجدول الزمني المحدد لها.



