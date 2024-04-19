لصوص الدراجات النارية فى المنيا: نفذنا 19 جريمة بأسلوب المغافلة

كتب سليم على

أدلى 7 أشخاص أمام جهات التحقيق في المنيا ، باعترافات تفصيلية تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية من المواطنين بأسلوب المغافلة.

واستطرد المتهمين فى اعترافاتهم أمام النيابة، أنهم ارتكبوا 19 واقعة سرقة دراجات نارية من أماكن مختلفة من محافظة المنيا عن طريق تتبع الضحايا ومعرفة أماكن وضع الدراجات الخاصة بهم ومن ثمّ وضع خطة لسرقتها عن طريق المغافلة ، وبالضغط عليهم ارشدوا عن جميع المسروقات.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.