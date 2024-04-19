كوريا الجنوبية تعلن تأييدها لحصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة

سول (أ ش أ)

أعربت كوريا الجنوبية عن تأييدها لحصول فلسطين على عضوية كاملة فى الأمم المتحدة، مبدية فى الوقت ذاته أملها فى أن يؤدى حل الدولتين، إلى تحقيق السلام الدائم فى الشرق الأوسط.

وأوضحت وزارة الخارجية الكورية فى بيان اليوم الجمعة، أذاعته وكالة الأنباء الكورية يونهاب، أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض الفيتو ضد قرار في مجلس الأمن الدولى، لتمنع عمليا صدور اعتراف رسمى بعضوية كاملة لفلسطين، وهو الوضع الذى يسعى إليه الفلسطينيون منذ فترة طويلة في الأمم المتحدة.

وأفاد البيان بأن الحكومة الكورية تواصل دعم حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لحل الصراع بين إسرائيل وفلسطين وبناء الأساس للسلام الدائم، معربا عن أمله في أن يؤدى دعم الحكومة الكورية لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة إلى تعزيز العملية السياسية، بناء على حل الدولتين والمساعدة في تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.

يذكر أن 12 عضوا في المجلس، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة مثل كوريا الجنوبية، صوتت لصالح مشروع القرار، الذي أوصى الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة، فيما امتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت.

