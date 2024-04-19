كل ما تريد معرفته عن زراعة محصول "البانكو".. حبوب الطيور

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح أن المزارع فى بعض الأحيان يحتار فى اختيار محصول يمكث وقت قصير فى الأرض "ما بين العروات - نهاية العروة الصيفية المبكرة أو الصيفية العادية وقبل العروة النيلية أو الشتوية البدرية" ويكون الوقت المتاح 70 أو 75 يوما، وهذه الفترة تكون كافية لمحصول يمكث 3 أو 4 أشهر.

وينصح "فهيم" المزارعين بزراعة محصول البلكم أو البانكو، فهو زراعة وقت الفراغ وزرعة بين العروات عبارة عن حبوب الطيور وزرعة سريعة ما بين العروات تمكث فى الأرض من 70 إلي 75 يوما في الأرض ما بين العروة الصيفية والنيلية "لن ينافس المحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة أو الصويا أو الزيتية".

وأوضح فهيم، أن الفدان يحتاج من 20 كيلو تقاوي والزراعة بدار في أحواض مثل القمح في نهاية شهر يونيو وشهر يوليو والزراعة المبكرة في النصف التاني من شهر مايو (5) وتحصد أعلى انتاجية ولا يحتاج إلا 100 كيلو سماد ازوت ولمرة واحدة ويحتاج 5 ريات ويتم حصاده مثل القمح والدراسة بمصافي ضيقة عن مصافى القمح والفدان ينتج طن "سعر الطن يتراوح ما بين 40-50 ألف جنيه" ويتحمل الملوحة نسبياً .

وينصح فهيم المزارعين بعد حصاد البانكو بحرث الأرض حرثه عميقة متعامدة ويضاف لها أسمدة تنشيطية "سلفات نشادر مثلا" قبل الزرعة للمحصول القادم.

أضاف فهيم أن المناطق المشهورة بزراعته "غرب المنيا وأسيوط وغرب الفشن وفي جميع أنواع الأراضي عدا الأراضي المالحة أو الغدقة".