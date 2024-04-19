قبل شم النسيم.. ضبط 5 أطنان فسيخ مجهولة المصدر

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط مسئول عن محل لبيع المأكولات لحيازته كمية كبيرة من المواد الغذائية بدون بيانات ومجهولة المصدر.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (المدير المسئول عن محل لبيع المأكولات - كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) بعرض وبيع كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر بدون بيانات لتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وعدم مطابقة المنشأة للإشتراطات الصحية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه .. وعُثر بداخل المحل على (5750 طن "رنجة، ملوحة، فسيخ").