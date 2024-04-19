فعاليات متنوعة داخل مكتبة مصر العامة بأسوان.. تعرف عليها

أسوان- صلاح المسن

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبد الشافى بحضور سلسلة من الفعاليات والأنشطة التى يتم تقديمها داخل مكتبة مصر العامة، وذلك وسط مشاركة بيشوى نشأت نائب مدير المكتبة.

وقال اللواء أشرف عطية، أن مكتبة مصر العامة تعد بمثابة إضافة هامة لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية وفقاً لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووجه محافظ أسوان، فريق العمل داخل هذا الصرح بأهمية الإبداع والابتكار فى أسلوب العمل لاكتشاف المواهب وصقل مهارتهم بما يساهم بدوره فى النهوض بالمكتبة بأفكار راقية، وبالتالى تحقيق المزيد من الإنجازات لنكون على الطريق الصحيح بتحويلها لمنارة معرفية وعلمية وثقافية تليق بالمكانة الحضارية لعروس المشاتى.

وأشار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إلى أن إنشاء مكتبة مصر العامة تم فى وقت قياسى لم يتجاوز العامين، وبمجهود كبير تم بذله بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة بقيادة السفير محمد رضا الطايفى لترى النور، ولتبهر كل زائر للمكتبة من أبناء أسوان أو خارجها أو الأفواج السياحية، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب مزيد من التكاتف بين العاملين بهذا الصرح التنويرى لاستكمال سلسلة النجاحات، ولتصبح مكتبة مصر العامة بأسوان نموذجاً يحتذى به فى باقى المكتبات بمختلف محافظات الجمهورية،

تجدر الإشارة، إلى أن مكتبة مصر العامة تتكون من 4 طوابق، وبدروم يضم 3 قاعات منها قاعة السيمنار، وقاعة التدريب، وقاعة متعددة الأغراض، والدور الأول يضم مكتبة الكبار ومكتبة الطفل، والدور الثانى يضم المكتبات وقاعة الحاسب الآلى، والدور الثالث يضم كافتيريا وروف خاصين بالمكتبة، كما تضم المكتبة 25 ألف كتاب، و5435 عضو، و6356 زائر، و31 نشاط، و12 فاعلية، وتم بالتوازى تنفيذ 5 كورسات تدريبية متنوعة.