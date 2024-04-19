غدا.. استكمال محاكمة المتهمين فى قضية رشوة شركة مياه أسوان

كتب عبد الله محمود

تستكمل غدا السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية بالدائرة 18، نظر محاكمة المتهمين فى قضية فساد شركة مياه المعروفة إعلاميا ب "رشوة مياه الشرب بأسوان"، لاستدعاء مدير المشروعات لسماع أقواله وتكليف النيابة بضم لائحة المشتريات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية بالدائرة 18، أجلت نظر محاكمة المتهمين فى قضية فساد شركة مياه المعروفة إعلاميا ب "رشوة مياه الشرب بأسوان"، وذلك لاستكمال المرافعة.

كان أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين كشف أنهم قاموا بإرساء عدد من المناقصات بلغت العشرات من ملايين الجنيهات على أشخاص اخرين، وذلك عن طريق استغلال نفوذهم ومناصبهم فى عملهم بشركة مياه.

وضمت قائمة الاتهام فى القضية كلا من "رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، مهندس مدني ومالك شركة سكاي للمقاولات، مالك المكتب الدولي للتوريدات، نائب مدير الشركة الدولية للصناعات".