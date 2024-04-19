عودة الحركة إلى طبيعتها فى شوارع دبى.. فيديو

إيمان حنا

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبى عودة الحركة إلى طبيعتها في مختلف شوارع دبي، كما أكدت الهيئة عودة عدد من محطات مترو دبي للعمل بصورة طبيعية بعد توقفها، خلال المنخفض الجوي الأخير.

ونشرت عبر منصاتها مقاطع فيديو للانسيابية المرورية في مختلف مناطق الإمارة، ومنها شارع الشيخ زايد ومنطقة جميرا ومنطقة سيتي ووك وشارع المستقبل وشارع الشيخ محمد بن زايد.

كما أكدت الهيئة عودة الحركة المرورية على شارع المطار جزئياً بالاتجاهين بالقرب من محطة مترو سنتربوينت، وعودتها بشكل كامل على شارع النهدة باتجاه شارع الشيخ محمد بن زايد، إضافة إلى عودة الحركة المرورية بالكامل على تقاطع شارع الخوانيج مع شارع الجزائر.

كما أكدت فتح شارع الشيخ زايد أمام سائقي المركبات من دوار المركز التجاري إلى التقاطع رقم (9) «شارع الشيخ زايد مع تقاطع شارع مطار آل مكتوم» باتجاه أبوظبي، مشيرة إلى احتمالية حدوث تأخير في بعض المسارات نتيجة تجمعات المياه التي يجري سحبها والتخلص منها.

و كشفت الهيئة أن مترو دبي يعمل حالياً على الخط الأحمر في المحطات الآتية: من محطة "سنتربوينت" إلى محطة الخليج التجاري مروراً بشكل مباشر إلى محطتي "مول الإمارات" ومدينة دبي للإنترنت، ومن محطة جبل علي إلى محطة "إكسبو 2020".

وأشارت إلى عودة خدمة مترو دبي على الخط الأحمر في محطات أبراج الإمارات وبرج خليفة - "دبي مول"، والمركز المالي، والخليج التجاري، فيما يجري العمل على إعادة الخدمة تدريجياً في بقية المحطات أما الخط الأخضر، فأوضحت أنه يعمل من محطة اتصالات إلى محطة أبوهيل، ومن محطة الخور إلى محطة الراس.

وأكدت الهيئة عودة خدمات مركبات الأجرة والحافلات العامة لوضعها السابق، حيث يجري العمل حالياً لتلافي أي معوقات، مقدرة استيعاب سكان دبي للظروف الجوية التي تعرضت لها الإمارة.

ولفتت إلى عودة رحلات الترام بكامل خطوطها وطاقتها الخدمية، مثمّنة وعي مستخدميه، من حيث مشاركتهم المسؤولية في مواجهة الظرف الجوي الاستثنائي الذي تعرضت له إمارة دبي والدولة خلال اليومين الماضيين، مشيرة إلى أن جميع مراكز فحص المركبات، ومراكز إسعاد المتعاملين عادت للعمل بشكل طبيعي.