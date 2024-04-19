اليوم السابع
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ضبط تجار أسلحة بحوزتهم بنادق وكميات من الفرد المحلي

الجمعة، 19 أبريل 2024 01:08 م
ضبط تجار أسلحة بحوزتهم بنادق وكميات من الفرد المحلي حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (سوهاج- المنيا) من ضبط (عامل– مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة) لقيامه بإدارة مسكنه ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.. وبحوزته (بندقية آلية – 12 فرد محلى – خزينة - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع).

وأسفرت الجهود عن ضبط (عامل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة) لقيامه بالإتجار غير المشروع فى الأسلحة النارية والذخائر متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .. وبحوزته (8 فرد محلى).


وتمكنت الجهود من  ضبط (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب) لقيامه بالإتجار غير المشروع فى الأسلحة النارية والذخائر .. وبحوزته (2 بندقية آلية - بندقية خرطوش- عدد من الطلقات).

 

 







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