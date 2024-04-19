صندوق النقد: إعادة هيكلة الديون وإنعاش النمو أولويات أمام العالم الفترة المقبلة

رسالة واشنطن - أحمد يعقوب

قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، اليوم الجمعة، إن صندوق النقد الدولى هو صوت لكل أعضاء المؤسسة الدولية، ولابد من العمل بشكل جماعى لرفع معدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى وجعل الاقتصاد العالمى أكثر قدرة على مواجهة الصدمات.

وأشارت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، خلال مؤتمر صحفى فى مقر صندوق النقد الدولى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أن إعادة هيكلة الديون السيادية العالمية أصبحت أبرز القضايا الملحة للمعالجة خاصة فى الدول التى تشهد ارتفاعاً فى معدلات الدين العام، لافتة إلى أهمية دعم سوق التشغيل والقطاع الخاص لإنعاش النمو الاقتصادى.

وتقوم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية IMFC بالقيام بالدور الاستشارى لمجلس محافظى صندوق النقد الدولى ورفع تقاريرها إليه، فيما يتعلق بالرقابة على النظام النقدى والمالى العالمى وكيفية إدارته، والتعامل مع الأحداث الطارئة.

وقال صندوق النقد الدولى، والذى يقع مقره فى العاصمة الأمريكية واشنطن، إنه من المقرر أن تبدأ مدير عام صندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجييفا، مهام الفترة الثانية ومدتها 5 سنوات، فى بداية أكتوبر 2024 وتنتهى فى أكتوبر 2029.

وقال المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى إن كريستالينا جورجييفا ستحصل على فترة ثانية كمدير عام للصندوق بفضل "قيادتها القوية والذكية حيث تمكنت من التغلب على سلسلة من الصدمات العالمية الكبرى أبرزها جائحة كورونا حيث تمت الموافقة على تمويلات بقيمة 360 مليار دولار منذ بداية جائحة كوفيد 19 وذلك لعدد دول بلغ 97 دولة".

وانطلقت يوم الاثنين الماضى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارتى المالية والتعاون الدولى وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام.



ويشارك فى اجتماعات الربيع لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.



وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تقام الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل 2024.