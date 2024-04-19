رئيس هيئة الدواء يشارك فى ختام مبادرة الإجراءات التنظيمية بشمال إفريقيا

كتب وليد عبد السلام

اختتم وفد هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور على الغمراوي، رئيس الهيئة، مشاركته بالاجتماع التمهيدي لإطلاق مبادرة مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية بإقليم شمال أفريقيا NA-MRH، المنعقد بالجمهورية التونسية خلال الفترة من 16 إلى 18 من إبريل الجاري.

قام بإدارة جلسة الحوار الختامية للاجتماع الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، وشهدت الجلسة العديد من المناقشات المثمرة، والتى نتج عنها وضع المسودة الأولى لخارطة الطريق نحو تفعيل مبادرة مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية بإقليم شمال إفريقيا، كما شهدت الجلسة أيضًا قيام ممثلى وكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية (نيباد)، ومنظمة الصحة العالمية بمناقشة أطر العمل اللازمة لتفعيل دور الدول الأعضاء بالمبادرة، والتعريف بمسئوليات وأدوار كافة الأطراف المشاركة.

يُذكر أن المبادرة تهدف إلى خلق بيئة تنظيمية متناغمة بإقليم شمال أفريقيا؛ قادرة على مواكبة أحدث المعايير والمقاييس العالمية فى مجال الرقابة الدوائية مما سينعكس إيجابًا على جودة وفعالية ومأمونية المنتجات الطبية بالسوق الإقليمية.

وعلى هامش الاجتماع، عقد رئيس الهيئة، عدداً من الاجتماعات مع السادة مسئولى الهيئات والجهات المناظرة بعدد من الدول الإفريقية بالإقليم كدولة ليبيا، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وأيضًا المملكة المغربية، وتناولت اللقاءات بحث سبل التعاون المشترك، وتوطين الصناعات الدوائية، وصناعات اللقاحات والأمصال.

جاء ذلك فى إطار سعى الهيئة المستمر لتعزيز كافة سبل التواصل والتعاون مع المنظمات والدول الإفريقية الشقيقة بالمجال الرقابى الدوائى.