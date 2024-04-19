اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2024 02:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

داخل شقتين.. ضبط عصابة تصنع المواد المخدرة بالجيزة

الجمعة، 19 أبريل 2024 01:10 م
داخل شقتين.. ضبط عصابة تصنع المواد المخدرة بالجيزة حملة أمنية
محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالجيزة تخصص نشاطهما الإجرامى فى تصنيع المواد المخدرة والإتجار بها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (عاملين "لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر) بتصنيع المواد المخدر متخذان من وحدتين سكنيتين "كائنتين بدائرة القسم" مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الشقتين المشار إليهما وأمكن ضبط المتهمين وعثر على معملين كيميائيين يحويان (كمية من أدوات ومواد وخامات التصنيع المتنوعة - بعض العقاقير الطبية - 5 كيلو جرام من مخدر الآيس الـمُصنع "يتم إعدادها وتجهيزها لترويجها للبيع").. وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى.

 

 







نشاط اجرامى

مواد مخدره

تجارة مخدرات

امن الجيزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة