داخل شقتين.. ضبط عصابة تصنع المواد المخدرة بالجيزة

محمود عبد الراضى

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالجيزة تخصص نشاطهما الإجرامى فى تصنيع المواد المخدرة والإتجار بها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (عاملين "لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر) بتصنيع المواد المخدر متخذان من وحدتين سكنيتين "كائنتين بدائرة القسم" مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الشقتين المشار إليهما وأمكن ضبط المتهمين وعثر على معملين كيميائيين يحويان (كمية من أدوات ومواد وخامات التصنيع المتنوعة - بعض العقاقير الطبية - 5 كيلو جرام من مخدر الآيس الـمُصنع "يتم إعدادها وتجهيزها لترويجها للبيع").. وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى.