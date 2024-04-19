اليوم السابع
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تفاصيل مصرع 8 وإصابة 8 آخرين بحادث انقلاب ميكروباص على طريق شبرا بنها.. فيديو

الجمعة، 19 أبريل 2024 07:57 م
تفاصيل مصرع 8 وإصابة 8 آخرين بحادث انقلاب ميكروباص على طريق شبرا بنها.. فيديو اسعاف- أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم- الدقهلية - محمد الحبشى

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شهد طريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مما تسبب في وفاة 8 أشخاص وإصابة 8 أخرين جميعهم من محافظة الدقهلية، منهم 8 من أسرة واحدة، جرى نقلهم جميعا لمستشفيات بنها التعليمى ومستشفى التأمين الصحي.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطاراً اللواء محمد البطوطى مدير إدارة المرور بالقليوبية، يفيد فيه بورود بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية.

على الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية، لمكان الحادثة وتبين مصرع وإصابة 16 شخصاً جميعهم من محافظة الدقهلية وجري نقلهم لمستشفيات التأمين الصحي التعليمى ببنها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وسؤال أهلية المتوفيين، كما صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

وجاءت أسماء المصابين علي النحو التالي: محمد عمرو، ونهى العوضى، ورشا مصطفى، ودعاء محمد فوزى، وملك جلال الدين، محمد عبدالعزيز، وأحمد محمد عبدالعزيز، وأشرف محمد السيد، فيما جاءت أسماء الوفيات، وهم أشرف سعد، 60 عاما، وأحمد عمرو 23 سنة، وعفاف عبدالعزيز، وأميرة محمد عزت، وسالى محمد عماد، ياسمين محمد عمر، طارق عوض، وراشد محمد.







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