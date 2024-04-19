تفاصيل الرحلة الأخيرة فى محاكمة مصممة الجرافيك غادة والى

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة مستأنف الاقتصادية، الكلمة قبل الأخيرة في اتهام مصممة الجرافيك غادة والى بسرقة رسومات فنان روسي، بعد حجز استئنافها على حكم حبسها 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه.

وخلال السطور التالية سنعرض أبرز محطات القضية من بلاغ مقيم الدعوي وحتي حجز الاستئناف للحكم...

ــ فى مايو 2023 تقدم الفنان التشكيلى الروسى ببلاغ ضد غادة والى اتهمها فيه بالتعدى على حقوق الملكية الفكرية الخاصة به، ونشر رسوماته على جداريات بعض محطات المترو.

ــ 6 أشهر من رفع الدعوي عاقبت محكمة جنح الاقتصادية المتهمة بالحبس 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، وإلزامها بتعويض مؤقت 100 ألف جنيه.

ـــ في 7 فبراير 2024، حددت المحكمة الاقتصادية جلسة 17 ابريل لنظر استئناف المتهمة على حكم حبسها 6 أشهر.

ــ مع نظر أولى الجلسات اليوم الأربعاء 17 أبريل، قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حجز الدعوي للحكم بجلسة 9 يونيو المقبل.



وتوجد عدة تهم في الدعوي منها، الاعتداء على الحقوق الفكرية الخاصة بالفنان الروسي، سرقة اللوحات الخاصة بالفنان الروسي، استخدام رسومات الفنان الروسي بدون موافقته أو علمه.



