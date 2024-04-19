اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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تعرف على شركات الطيران التي ألغت رحلاتها الجوية إلى إسرائيل

الجمعة، 19 أبريل 2024 04:16 م
تعرف على شركات الطيران التي ألغت رحلاتها الجوية إلى إسرائيل مطار بن جوريون
أ ش أ

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أفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن شركات طيران ألغت رحلاتها الجوية من وإلى إسرائيل في أعقب الهجوم الإسرائيلي على إيران، فجر الجمعة.


وقالت القناة إن شركات الطيران التي ألغت رحلاتها إلى إسرائيل، اليوم، هي (كيه.إل.إم) و"سويس إير"، "أوستريان إيرلاينز" و"لوفتهانزا". وألغت هذه الشركات رحلاتها اليوم فقط.


وأشارت القناة إلى وجود قلق إسرائيلي من احتمال استمرار إلغاء الرحلات الجوية في الأيام المقبلة أيضًا. ويتوقع أن يمر في مطار بن جوريون 50 ألف مسافر اليوم.


وكانت شركة (كيه.إل.إم) قد أوقفت رحلاتها الجوية من إسرائيل وإليها في أعقاب الهجوم الإيراني، مطلع الأسبوع الحالي، وكان مقرر أن تعود اليوم إلى تسيير رحلاتها الجوية، إلا أنها ألغت هذه الرحلات بعد الهجوم الإسرائيلي.


وأعلنت شركة الطيران الهندية، تمديد وقف رحلاتها الجوية من وإلى إسرائيل حتى نهاية أبريل الجاري. وكانت الشركة أوقفت رحلاتها مطلع الأسبوع الجاري في أعقاب الهجوم الإيراني على إسرائيل، وكان من المقرر أن ينتهي الوقف اليوم.


وأشارت القناة إلى أنه ليس من الواضح متى ستستأنف شركة "يونايتد إيرلاينز" رحلاتها الجوية بعد أن أوقفتها بع الهجوم الإيراني، فيما أعلنت شركة "إيزي جيت" عن وقف رحلاتها الجوية إلى إسرائيل ومنها حتى نهاية أكتوير المقبل، كما أعلنت شركة "إير كندا" أن رحلاتها الجوية من وإلى إسرائيل ستتوقف حتى بداية يونيو المقبل.







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