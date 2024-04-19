تشمل قذائف هاون.. بايدن يدرس صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بأكثر من مليار دولار

كتبت نهال أبو السعود

قال مسؤولون أمريكيون، إن إدارة بايدن تدرس صفقات أسلحة جديدة بقيمة أكثر من مليار دولار لإسرائيل، بما في ذلك ذخيرة الدبابات والمركبات العسكرية وقذائف الهاون، في وقت يتزايد فيه التدقيق في استخدام الأسلحة الأمريكية الصنع في الحرب في غزة.

وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، ستكون عمليات نقل الأسلحة المقترحة والتي ستكون بالإضافة إلى تلك الواردة في صفقة المساعدات العسكرية المعروضة حاليًا على الكونجرس من بين أكبر عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل منذ غزوها لغزة في 7 أكتوبر.

وتعد الولايات المتحدة أكبر داعم عسكري ودبلوماسي لإسرائيل، وأظهر بحث أجراه معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن 69% من مشتريات إسرائيل من الأسلحة تأتي من شركات أمريكية

وفي أوائل الشهر الجاري ترددت اخبار ان إدارة بايدن تدرس صفقة أسلحة لإسرائيل هي الأكبر منذ بدء حرب غزة، من طائرات مقاتلة وصواريخ جو-جو ومعدات توجيه، مع تزايد الدعوات الموجهة للولايات المتحدة لوقف الأسلحة إذا لم تفعل إسرائيل المزيد للحد من الخسائر في صفوف المدنيين في غزة.

وفقا لمصادر لمجلة بوليتكو تدرس إدارة بايدن بيع ما يصل إلى 50 طائرة مقاتلة جديدة من طراز F-15 لإسرائيل، و30 صاروخ جو-جو متقدم متوسط المدى من طراز AIM-120، وعدد من مجموعات ذخائر الهجوم المباشر المشتركة، التي تحول القنابل الغبية إلى قنابل موجهة بدقة.

تبلغ قيمة مبيعات طائرات F-15 وحدها ما يصل إلى 18 مليار دولار، وتم إخطار اللجان في فبراير وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الوزارة لا تعلق على المبيعات المستقبلية المحتملة.

وتأتي أخبار الاتفاقيات المعلقة المحتملة في الوقت الذي يقول فيه منتقدون داخل وخارج الحكومة الأمريكية إن الرئيس جو بايدن يتحمل مسؤولية الحد من مبيعات الأسلحة لإسرائيل مع ارتفاع عدد الشهداء في غزة. وحتى أعضاء في حزب بايدن انتقدوا إسرائيل بشدة مؤخرا بسبب عملياتها في القطاع.