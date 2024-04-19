بوليانسكى: أمريكا بدت مثيرة للشفقة خلال تبريرها استخدام "الفيتو" ضد عضوية فلسطين

وكالات

أكد دميترى بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة بدت مثيرة للشفقة خلال تفسير سبب استخدامها "الفيتو" ضد مشروع قرار عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

وقال بوليانسكي: "عضو دائم واحد في مجلس الأمن الدولي يعارض ذلك.. استخدمت الولايات المتحدة حق النقض. وأوضحوا بشكل مشوش أن هذا ليس الوقت المناسب وأن علاقات إسرائيل مع جيرانها العرب تحتاج أولا إلى التطبيع. بدا الأمر مثيرا للشفقة".

وأضاف: "أما نحن فقد صوتنا بثقة وبضمير مرتاح ومن كل قلوبنا لصالح مشروع القرار".

كما أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن واشنطن أظهرت موقفها الحقيقي تجاه الفلسطينيين بعد تصويتها في مجلس الأمن الدولي ضد قبول بلادهم في عضوية الأمم المتحدة.

واستخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار حول قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة. وامتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت. وصوت باقي أعضاء مجلس الأمن لصالح القرار.