بولندا تعتقل مشتبها به في التخطيط لاغتيال زيلينسكي

فاطمة شوقى

أعلنت بولندا، أمس الخميس، اعتقال شخص على أراضيها متهم بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية في مؤامرة لاغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. كان الرجل البولندي الجنسية، الذي تم تحديده باسم باول ك.، قد شارك المعلومات مع المخابرات العسكرية الروسية وساعد القوات الخاصة الروسية في التخطيط لهجوم محتمل ضد زيلينسكي، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب المدعي العام البولندي، اعترف المشتبه به بأنه على استعداد للعمل نيابة عن أجهزة المخابرات العسكرية للاتحاد الروسي وأقام اتصالات مع مواطنين روس يشاركون بشكل مباشر في الحرب على أوكرانيا، وجاء في الرسالة أن المدعين الأوكرانيين أبلغوا وارسو بأنشطة المشتبه به، مما سمح للسلطات البولندية بجمع الأدلة الأساسية.

وصرح المدعي العام الأوكراني، أندريه كوستين، أن المتهم كان مسؤولا عن جمع ونقل معلومات حول الأمن في مطار رزيسزو-ياسيونكا في جنوب شرق بولندا، وكثيرا ما يمر زيلينسكي عبر المطار في رحلاته إلى الخارج، كما يفعل المسؤولون الأجانب الآخرون وقوافل المساعدات المتجهة إلى أوكرانيا.

والمشتبه به، الذي قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات إذا أدين بالعمل كعميل أجنبي، محتجز في انتظار إجراءات المحكمة.

وكتب كوستين على شبكة التواصل الاجتماعي إكس X: تؤكد هذه القضية التهديد المستمر الذي تشكله روسيا ليس فقط على أوكرانيا والأوكرانيين، بل على العالم الحر بأكمله، وأضاف أن نظام الكرملين الإجرامي ينظم وينفذ عمليات تخريبية في أراضي دول ذات سيادة أخرى.



