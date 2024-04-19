امنع الشيبس .. يؤثر على صحة طفلك ويتلف خلايا الدماغ

كتبت مروة هريدي

يعشق الأطفال بشكل عام تناول الشيبس أو رقائق البطاطس المصنعة، ولكن الإفراط فيها يضر بصحة أطفالنا خاصة فى مراحل النمو الأولى، حيث يحتاج الطفل إلى نظام غذائى صحى ومتوازن لتعزيز نموه ومناعته ونموه العقلى أيضًا، ووفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف أنديا" فإن الشيبس يضر بصحة الدماغ وقد يسبب الزهايمر فى مراحل متقدمة من العمر.

أضرار الشيبس على صحة الدماغ

وفقًا للتقرير، فإن رقائق البطاطس أو الشيبس تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير الصحية والصوديوم "الملح"، ما قد يؤثر سلبًا على صحة الدماغ، حيث إن تناول مثل هذه الوجبات الخفيفة بانتظام يمكن أن يؤدى إلى التهاب في الدماغ، وإضعاف الوظيفة الإدراكية، وزيادة خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبى مثل الزهايمر.

علاوة على ذلك، يمكن أن يسبب الشيبس أيضًا ارتفاعًا سريعًا فى مستويات السكر في الدم، ما يؤدي إلى انهيار الطاقة لدى أطفالنا وضعف تركيزهم، كما أن المضافات الاصطناعية والمواد الحافظة الموجودة عادة في الشيبس قد تساهم في الإجهاد التأكسدي وتلف خلايا الدماغ.

بدلًا من ذلك، ونظرًا لأن أطفالنا يعشقون البطاطس الشيبس بشكل عام، يمكن للأمهات أن تصنعها فى المنزل، وتضيف لها نكهات وتوابل طبيعية مفيدة تحسن مذاقها والاستغناء عن البدائل المصنعة غير الصحية.