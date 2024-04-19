المغرب وكوريا يبحثان ترتيبات المشاركة فى القمة الكورية الأفريقية الأولى

أ ش أ

بحث وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الخميس بالرباط، مع نائبة وزير الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية المكلفة بتغير المناخ والمبعوثة الخاصة بالقمة الكورية الإفريقية الأولى، هيون جيني كيم، ترتيبات المشاركة المغربية في هذه القمة.

وأعربت المسؤولة الكورية -التي تأتي زيارتها للمغرب في إطار الاستعدادات لعقد القمة الكورية الإفريقية الأولى يومي 4 و5 يونيو من المقبل بالعاصمة سيول- خلال هذه المباحثات، عن رغبة بلادها في أن يشارك المغرب بشكل فعال في القمة ويساهم في إنجاح هذا اللقاء الهام.

من جهته، استعرض بوريطة مبادرات المغرب على المستوى القاري، واستعداد بلاده للعمل مع كوريا من أجل إنجاح القمة وإدراجها في مساعي التنمية المشتركة للقارة الإفريقية، التي يوليها العاهل المغربي الملك محمد السادس، الاهتمام الكبير.