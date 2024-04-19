المعمل الجنائي: لا شبه جنائية في واقعة حريق شقة سكنية بعين شمس

كتب عبد الله محمود

كشف تقرير المعمل الجنائي فى واقعة حريق شقة سكنية بمنطقة عين شمس، عن أن ماس كهربائى بسبب زيادة الأحمال وراء نشوب النيران التى أدت حدوث الواقعة، وأنه لا توجد شبه جنائية في الحادث.

البداية كانت بتلقى رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس، وتمكن رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على الحريق بعدما انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية فى عين شمس، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي العقارات المجاورة، وتم عملية إخماد الحريق.