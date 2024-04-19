المجلة التربوية لكلية التربية بجامعة سوهاج تحصد المركز الثالث على مستوى الوطن العربى

سوهاج محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج أنه وفقا للتقرير السنوى لعدد الأبحاث الأكثر تحميلاً على دار المنظومة للعام 2023، جاءت المجلة التربوية لكلية التربية بجامعة سوهاج فى المركز الثالث على مستوى الوطن العربى للمجلات الأكثر تحميلاً بشكل عام صرح بذلك الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسان النعمانى أن قواعد دار المنظومة تعد المصدر الأكبر والمباشر لأبحاث المجلات والمؤتمرات العلمية والرسائل الجامعية العربية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز الذى حققته المجلة التربوية يعود إلى الاهتمام المتزايد الذى توجهه إدارة الجامعة بالبحث العلمى وتشجيع علمائها على النشر العلمى الدولى باعتباره أحد العوامل الرئيسية فى تحسين مكانة الجامعة فى مختلف التصنيفات الدولية.

وهنأ النعمانى القائمين على إصدار المجلة موجهاً شكره للدكتور حسين طه عميد الكلية والدكتور عبدالباسط دياب وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور عبدالله اسماعيل مدير مركز النشر العلمى بالجامعة، والدكتور محمد السيد اسماعيل مدير وحدة النشر العلمى بالكلية، وفريق العمل بالمجلة من محكمين وهيئة تحرير وإداريين على جهودهم الكبيرة للحفاظ على تميز المجلة.

وأشار الدكتور حسين طه عميد الكلية أنه طبقاً لتقرير دار المنظومة أن عدد الابحاث المنشورة بالمجلة التربوية فى تلك الفترة بلغ (2255) بحثاً، تم تحميلها (62484) مرة من قبل الباحثين والدارسين، مؤكداً أن المجلة تشهد زيادة مطردة فى عدد الأبحاث المرجعية المنشورة عاما بعد عام.

وأوضح الدكتور عبد الباسط دياب وكيل الكلية أن المجلة التربوية تصدر من كلية التربية منذ عام 1986، وهى مجلة شهريه، تصدر بمتوسط جزئين كل شهر نتيجة الإقبال الشديد على النشر بها لسمعتها العلمية المتميزة على المستوى المحلى والإقليمى.

وأضاف الدكتور عبدالله اسماعيل مدير مركز النشر العلمى بالجامعة أن المجلة التربوية تعد من أوائل المجلات على مستوى الجامعات المصرية التى حصلت على درجة 7/7 من المجلس الأعلى للجامعات حيث صدر منها حتى الآن 119 مجلدًا، ويتم نشر الأبحاث بها باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، وتضم نخبة متميزة من المحكمين من جميع كليات التربية فى مصر فى جميع التخصصات التربوية.

وذكر الدكتور محمد السيد إسماعيل مدير وحدة النشر العلمى بالكلية انه يعمل فريق عمل المجلة جاهدين بالتنسيق مع مركز النشر العلمى بالجامعة على استيفاء متطلبات الإدراج على قاعدة بيانات سكوبس، ما يضيف بدوره زخما كبيرا للمجلة وينتقل بها للمنافسة ليس على المستوى المحلى والإقليمى فحسب بل والمستوى الدولى.