المتهم بسرقة الدراجات النارية يعترف: نفذت 4 وقائع بأسلوب توصيل الأسلاك

كتب أحمد إسماعيل

اعترف عاطل تخصص في جرائم سرقة الدراجات النارية أمام جهات التحقيق المختصة بإرتكابه 4 وقائع سرقة باستخدام أسلوب توصيل الأسلاك.

وأقر المتهم في أقواله أمام جهات التحقيق بتصريف الدراجات النارية لدى عميل سىء السمعه بمحافظة الجيزة.

فيما قررت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو، لقيامه بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأقر بإرتكابه 4 وقائع سرقة، وبحوزته فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار، وأقر بتصريف الدراجات النارية المستولى عليها بالبيع لدى عميله عامل مقيم بمحافظة الجيزة"سيئ النية" أمكن ضبطه، وأرشد عن المسروقات.