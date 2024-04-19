اليوم السابع
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الجمعة، 19 أبريل 2024 03:21 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الشرطة الباكستانية تعلن مقتل 4 أشخاص فى كمين نصبه مسلحون شمال غربى البلاد

الجمعة، 19 أبريل 2024 02:00 ص
الشرطة الباكستانية تعلن مقتل 4 أشخاص فى كمين نصبه مسلحون شمال غربى البلاد الشرطة الباكستانية
أ ش أ

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أعلنت الشرطة الباكستانية، مقتل أربعة أشخاص على الأقل فى كمين نصبه مسلحون مجهولون لسيارة تقل مسئولين من إدارة الجمارك فى شمال غربى البلاد.

وقال المسئول البارز بالشرطة المحلية ناصر خان - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إنه لم تعلن أى جهة مسئوليتها على الفور عن هذا الهجوم الذى وقع فى منطقة "ديرا إسماعيل خان" فى إقليم "خيبر بختونخوا" شمال غربى البلاد على الحدود مع أفغانستان.


وأضاف خان أن الشرطة نقلت جثث الضحايا إلى المستشفى وما زال الضباط يحققون فى ملابسات الهجوم الذى لاذ منفذوه بالفرار.


وشهدت باكستان تصاعدًا فى أعمال العنف مؤخرًا وألقى باللوم فى معظمها على حركة "طالبان الباكستانية" وهى جماعة منفصلة ولكنها متحالفة مع حركة "طالبان" الأفغانية التى استولت على السلطة فى أفغانستان فى أغسطس 2021.







الشرطة الباكستانية

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