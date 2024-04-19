اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2024 12:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الإيراني: بلادنا تخوض حرب إرادات وستواصل تحقيق الانتصارات

الجمعة، 19 أبريل 2024 11:42 ص
الرئيس الإيراني: بلادنا تخوض حرب إرادات وستواصل تحقيق الانتصارات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في كلمة جماهيرية له من محافظة سمنان اليوم الجمعة، بثها التلفزيون الإيراني، إن بلاده تخوض حرب إرادات، مشدداً على أنّ "إيران انتصرت في هذه الحرب وستواصل تحقيق الانتصارات".

وأكد أن عملية "الوعد الصادق" (القصف الإيراني على إسرائيل) عكست قوة إيران وإرادة شعبها الحديدية ووحدته.

وأضاف رئيسي أنّ كلّ أطياف الشعب والتيارات السياسية كافة تُجمع على أن الرّد الإيراني على العدوان الإسرائيلي على القنصلية في دمشق، "عزّز من قوة واقتدار الجمهورية الإسلامية".







الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

إبراهيم رئيسي

ايران

هجوم على ايران

أصفهان

هجوم اسرائيلى على ايران

اقليم أصفهان

حرب إيران وإسرائيل

إيران وإسرائيل الآن

حرب إيران واسرائيل

طائرات مسيرة إسرائيلية

إسرائيل تضرب إيران

مسيرات إسرائيلية تضرب أصفهان

إيران تضرب إسرائيل

صواريخ إيران على إسرائيل

إيران وإسرائيل على الخريطة

إيران الآن مباشر

إيران

إسرائيل

إيران وإسرائيل

هجوم إسرائيل

صواريخ إيران

ضرب ايران لاسرائيل

إسرائيل تهاجم إيران

ايران وإسرائيل عاجل

ايران وإسرائيل حرب

ايران وإسرائيل حاليا

الحرب الإيرانية الإسرائيلية

هجوم إسرائيل على إيران

الهجوم الإسرائيلى

الوعد الحق

اليوم السابع بلس

حرب ايران وإسرائيل لايف

ايران وإسرائيل تويتر

حرب ايران وإسرائيل تويتر

طائرات مسيرة إيرانية

مسيرات إيرانية على إسرائيل




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة