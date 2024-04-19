الرئيس الإيراني: بلادنا تخوض حرب إرادات وستواصل تحقيق الانتصارات

كتب عبد الوهاب الجندى

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في كلمة جماهيرية له من محافظة سمنان اليوم الجمعة، بثها التلفزيون الإيراني، إن بلاده تخوض حرب إرادات، مشدداً على أنّ "إيران انتصرت في هذه الحرب وستواصل تحقيق الانتصارات".

وأكد أن عملية "الوعد الصادق" (القصف الإيراني على إسرائيل) عكست قوة إيران وإرادة شعبها الحديدية ووحدته.

وأضاف رئيسي أنّ كلّ أطياف الشعب والتيارات السياسية كافة تُجمع على أن الرّد الإيراني على العدوان الإسرائيلي على القنصلية في دمشق، "عزّز من قوة واقتدار الجمهورية الإسلامية".