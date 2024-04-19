اليوم السابع
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البنك الأهلي يوجّه نصائح مهمة للعملاء للحفاظ على سرية حساباتهم

الجمعة، 19 أبريل 2024 06:47 م
البنك الأهلي يوجّه نصائح مهمة للعملاء للحفاظ على سرية حساباتهم البنك الأهلى
كتب أحمد يعقوب

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وجّه البنك الأهلي المصري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نصائح مهمة لعملائه للحفاظ على بياناتهم البنكية، وذلك تحت شعار (اللي أوله هات بيانات آخره سرقة حسابات).

وحذّر البنك الأهلي، العملاء من فتح أي روابط مجهولة المصدر تصل علي البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو رسائل الـ WhatsApp.

ونصح البنك الأهلي العملاء بعدم الإفصاح عن أي بيانات تخص بطاقاتهم البنكية أو حساباتهم لأي شخص، وذلك للحفاظ عليها من الاختراق.

يأتي ذلك في إطار حرص البنك الأهلي على الحفاظ على وحماية أموال المودعين وتوعيتهم من أية عمليات احتيال.







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