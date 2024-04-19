الإحصاء: 94.9 ألف عدد المقطورات المرخصة فى مصر بنهاية 2023

كتب مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول عدد سيارات النقل والمقطورات المرخصة في مصر إلى 1,3 مليون سيارة بنسبة 13٪ من إجمالى المركبات المرخصة بنهاية العام الماضي 2023.

وتشير بيانات نشرة حصر المركبات المرخصة في 2023/12/31 إلى أن إجمالي الاعداد توزعت بين سيارات النقل المرخصة بنحو 1,2 مليون سيارة بنسبة 92,6٪ ، يليها عدد المقطورات المرخصة وبلغ 94.9 ألف مقطورة بنسبة 7,4٪ من إجمالي عدد سيارات النقل والمقطورات بنهاية ديسمبر عام 2023.

وإجمالا سجل عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهورية 9.95 مليون مركبة بنهاية العام الماضي 2023، بينما كانت نحو 9.94 مليون مركبة في الفترة المناظرة لها عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 0.04٪، وكانت محافظة القاهرة في المرتبـة الأولى حيث بلغت عـدد المركـبات بها 2,6 مليون مركبة بنسبة 26.2٪، ويليها محافظة الجيزة في المرتبة الثانية بعدد 1,4 مليون مركبة بنسبة 14.0٪ ثم محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثـة بعدد 731.4 ألف مركبة بنسبة 7,4٪ وجاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة حيـث بلغت عدد المركبات بها 41.9 ألف مركبـة بنسبة 0.4٪ من إجمالي المركبات.