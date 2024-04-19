الأمير هاري يعلن انتقاله رسميا للإقامة في أمريكا.. وشكوك حول وضعه القانوني

كتبت : نهال أبو السعود

أكد الأمير هاري، دوق ساسكس، رسميًا أنه أصبح الآن مقيمًا في الولايات المتحدة ويقال إن هذا الاعتراف يسلط الضوء على تباعد الأمير المتزايد عن بريطانيا، بعد أن انسحب هو وزوجته ميجان، دوقة ساسكس، من الواجبات الملكية قبل أربع سنوات.

وفقا لصحيفة الجارديان، قدمت شركة السفر التي يسيطر عليها هذا الأسبوع أوراقًا لإبلاغ السلطات البريطانية بأنه انتقل إلى مكان آخر وهو الآن مقيم في الولايات المتحدة.

تم تقديم الأوراق من قبل شركة Travalyst Ltd، وهي شركة مملوكة بنسبة 75% على الأقل لهاري والتي تأسست في عام 2020، واستلمت companies house وهي الوكالة الحكومية التي تشرف على تأسيس الشركات البريطانية وثائق الأمير هاري يوم الاثنين

الأمير هاري هو ابن الملك تشارلز الثالث والخامس في ترتيب ولاية العرش البريطاني. ويفصل التسجيل أيضا هاري عن دوره كأحد مستشاري الدولة للملك تشارلز، وهم أفراد من العائلة المالكة الذين يمكن تفويضهم للقيام بواجبات الملك إذا كان مريضًا أو خارج البلاد، وبينما يظل هاري رسميًا مستشارًا للدولة، أبلغ التاج البرلمان في عام 2022 أنه عمليًا فقط سيتم استدعاء الأعضاء العاملين في العائلة المالكة لشغل منصب الملك.

وانتقل هاري وزوجته الأمريكية للعيش في فيلا في منطقة مونتيسيتو الغنية بجنوب كاليفورنيا في عام 2020 منذ ذلك الحين، انتقد هاري العائلة المالكة مرارًا وتكرارًا، بما في ذلك مزاعم العنصرية اللاواعية التي تم تضمينها في مذكراته spare

ويواجه دوق ساسكس أيضًا تدقيقًا بشأن إقامته في الولايات المتحدة حيث شككت مؤسسة التراث، وهي مؤسسة فكرية محافظة، في قرار وزارة الأمن الداخلي بمنح هاري تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة بعد اعترافاته بتعاطي المخدرات التي تم تضمينها في مذكراته.

طلبت المؤسسة من القاضي إجبار الوزارة على الإفراج عن ملف الهجرة الخاص بهاري لأن تاريخ تعاطي المخدرات من شأنه أن يحرم مقدم الطلب من الحصول على تأشيرة.

وتأتي أخبار وضع الإقامة المحدث لهاري في الوقت الذي عاد فيه الأمير البريطاني ويليام إلى مهامه العامة يوم الخميس للمرة الأولى منذ أن كشفت زوجته كيت ميدلتون أميرة ويلز عن خضوعها لعلاج كيميائي وقائي من السرطان.

وبدا ويليام في حالة معنوية جيدة عندما كان يتحدث ويساعد الموظفين في زيارة لجمعية خيرية لإعادة توزيع فائض الطعام. وقد سلمه أحد المتطوعين بطاقات يتمني فيها الشفاء العاجل لكيت والملك تشارلز، الذي يخضع أيضًا للعلاج من نوع غير محدد من السرطان.