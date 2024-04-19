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الأرصاد: استقرار بالأحوال الجوية على كل الأنحاء والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الجمعة، 19 أبريل 2024 01:19 م
الأرصاد: استقرار بالأحوال الجوية على كل الأنحاء والعظمى بالقاهرة 29 درجة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استقرار فى الأحوال الجوية على كل الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: أنه يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء دافئ على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد،  ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الجمعة فى القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الجمعة،  طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع اليوم شبورة صباحا كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 22.







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