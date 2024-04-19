اعرف جدولك واستعد.. مواعيد امتحانات الترم الثانى لجميع الصفوف بالجيزة

كتبت – مرام محمد

أيام قليلة باتت تفصلنا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى 2023/2024 بمحافظة الجيزة، إذ اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جداول امتحانات طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، التى تنطلق الأربعاء 8 مايو 2024، وتستمر حتى الخميس 23 مايو 2024.

ويوضح "اليوم السابع" فى السطور التالية جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

أولًا: جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى

- يوم الأربعاء 8/5/2024: اللغة العربية، والتربية الدينية.

- يوم السبت 11/5/2024: العلوم، المهارات المهنية.

- يوم الإثنين 13/5/2024: اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.

- يوم الأربعاء 15/5/2024: الرياضيات، وICT.

ثانيًا: جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

- يوم الخميس 9/5/2024: اللغة العربية، والتربية الدينية.

- يوم الأحد 12/5/2024: العلوم، والمهارات المهنية.

- يوم الثلاثاء 14/5/2024: اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.

- يوم الخميس 16/5/2024: الرياضيات، وICT.

ثالثًا: جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي

- الأربعاء 8/5/2024: اللغة العربية والخط.

- السبت 11/5/2024: اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء.

- الإثنين 13/5/2024: الهندسة، والعلوم.

- الأربعاء 15/5/2024: الدراسات الاجتماعية.

رابعًا: جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي

-الخميس 9/5/2024: اللغة العربية والخط.

-الأحد 12/5/2024: اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء.

-الثلاثاء 14/5/2024: الهندسة، والعلوم.

-الخميس 16/5/2024: الدراسات الاجتماعية.

خامسًا: جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

- السبت 18/5/2024: اللغة العربية والخط.

- الأحد 19/5/2024: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الإثنين 20/5/2024: الهندسة.

- الثلاثاء 21/5/2024: اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

- الأربعاء 22/5/2024: العلوم، والتربية الفنية.

- الخميس 23/5/2024: الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية "خاص بمدرسة السعيدية".

سادسًا: جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

- الأربعاء 8/5/2024: اللغة العربية.

- السبت 11/5/2024: الفيزياء، والفلسفة.

- الإثنين 13/5/2024: اللغة الأجنبية الأولى.

- الأربعاء 15/5/2024: اللغة الأجنبية الثانية، والجغرافيا.

- السبت 18/5/2024: الرياضيات.

- الإثنين 20/5/2024: الأحياء، والتاريخ.

- الأربعاء 22/5/2024: الكيمياء.

سابعًا: جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

- الخميس 9/5/2024: اللغة العربية (عام).

- الأحد 12/5/2024: اللغة الأجنبية الثانية (عام)، الأحياء (علمي)، علم النفس والاجتماع (أدبي).

- الثلاثاء 14/5/2024: الكيمياء (علمي)، الفلسفة والمنطق (أدبي).

- الخميس 16/5/2024: الفيزياء (علمي)، التاريخ (أدبي).

- الأحد 19/5/2024: تطبيقات الرياضيات (علمي)، الجغرافيا (أدبي).

- الثلاثاء 21/5/2024: اللغة الأجنبية الأولى (عام).

- الخميس 23/5/2024: وجير وتفاضل وحساب مثلثات (عام).