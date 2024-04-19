اعرف جدولك واستعد.. مواعيد امتحانات الترم الثانى لجميع الصفوف بالجيزة

أيام قليلة باتت تفصلنا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى 2023/2024 بمحافظة الجيزة، إذ اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جداول امتحانات طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، التى تنطلق الأربعاء 8 مايو 2024، وتستمر حتى الخميس 23 مايو 2024.
ويوضح "اليوم السابع" فى السطور التالية جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.
أولًا: جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى
- يوم الأربعاء 8/5/2024: اللغة العربية، والتربية الدينية.
- يوم السبت 11/5/2024: العلوم، المهارات المهنية.
- يوم الإثنين 13/5/2024: اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.
- يوم الأربعاء 15/5/2024: الرياضيات، وICT.
ثانيًا: جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي
- يوم الخميس 9/5/2024: اللغة العربية، والتربية الدينية.
- يوم الأحد 12/5/2024: العلوم، والمهارات المهنية.
- يوم الثلاثاء 14/5/2024: اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.
- يوم الخميس 16/5/2024: الرياضيات، وICT.
ثالثًا: جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي
- الأربعاء 8/5/2024: اللغة العربية والخط.
- السبت 11/5/2024: اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء.
- الإثنين 13/5/2024: الهندسة، والعلوم.
- الأربعاء 15/5/2024: الدراسات الاجتماعية.
رابعًا: جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي
-الخميس 9/5/2024: اللغة العربية والخط.
-الأحد 12/5/2024: اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء.
-الثلاثاء 14/5/2024: الهندسة، والعلوم.
-الخميس 16/5/2024: الدراسات الاجتماعية.
خامسًا: جدول امتحانات الشهادة الإعدادية
- السبت 18/5/2024: اللغة العربية والخط.
- الأحد 19/5/2024: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
- الإثنين 20/5/2024: الهندسة.
- الثلاثاء 21/5/2024: اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.
- الأربعاء 22/5/2024: العلوم، والتربية الفنية.
- الخميس 23/5/2024: الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية "خاص بمدرسة السعيدية".
سادسًا: جدول امتحانات الصف الأول الثانوي
- الأربعاء 8/5/2024: اللغة العربية.
- السبت 11/5/2024: الفيزياء، والفلسفة.
- الإثنين 13/5/2024: اللغة الأجنبية الأولى.
- الأربعاء 15/5/2024: اللغة الأجنبية الثانية، والجغرافيا.
- السبت 18/5/2024: الرياضيات.
- الإثنين 20/5/2024: الأحياء، والتاريخ.
- الأربعاء 22/5/2024: الكيمياء.
سابعًا: جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي
- الخميس 9/5/2024: اللغة العربية (عام).
- الأحد 12/5/2024: اللغة الأجنبية الثانية (عام)، الأحياء (علمي)، علم النفس والاجتماع (أدبي).
- الثلاثاء 14/5/2024: الكيمياء (علمي)، الفلسفة والمنطق (أدبي).
- الخميس 16/5/2024: الفيزياء (علمي)، التاريخ (أدبي).
- الأحد 19/5/2024: تطبيقات الرياضيات (علمي)، الجغرافيا (أدبي).
- الثلاثاء 21/5/2024: اللغة الأجنبية الأولى (عام).
- الخميس 23/5/2024: وجير وتفاضل وحساب مثلثات (عام).
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