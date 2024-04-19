استمرار أعمال الرصف التمهيدية بقرية شباس عمير بقلين فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ، إن قرية شباس عمير، تشهد أعمال الرصف التمهيدية، وأن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، كلف بسرعة نهو أعمال التمهيد والتجريف ورفع مخلفات التجريف ومراجعة البنية التحتية "مياه - صرف صحي - غاز"، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفر الشيخ، والهيئة العامة للطرق والكباري، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع تحسين الخدمات بكافة القطاعات الأخرى.