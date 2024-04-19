اتحاد الغرف التجارية: انخفاض أسعار القمح والدقيق والزيت والذرة الصفراء

كتب ـ هانى الحوتى

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، انخفاض أسعار الجملة للسلع الأساسية منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية بنسبة تتراوح بين 28 وحتى 43%، نتيجة الإفراج عن السلع بالجمارك، والتي بلغت 8 مليارات دولار، وانعكس ذلك على انخفاض أسعار الخبز والمكرونة وعدد من المنتجات والسلع الغذائية.

ووفق بيان اتحاد الغرف التجارية، انخفض سعر قمح 11.5% (روسي) بنسبة 43.3%، وقمح 12.5% (أوكراني) بنسبة 41.5%، ودقيق استخراج 72 بنسبة 32.7%، وزيت صويا بنسبة 39%، وزيت أولين بنسبة 29.6%، وزيت ذرة بنسبة 28.8%، وزيت عباد بنسبة 46.4%، وذرة صفراء وارد من (الأرجنتين، والبرازيل، وأوكرانيا) بنسبة 36.9%.

وكان الاتحاد العام للغرف التجارية، قد أعلن تراجع غالبية السلع سواء الأساسية أو غيرها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تتراوح بين 15% إلى 35% حسب نسبة المكون الأجنبي بها متضمنا بعض السلع الهندسية وكافة ماركات السيارات.

كما أكد أن هناك وفرة واضحة لكل السلع (أساسية وغيرها) بعد الافراجات التي تجاوزت 8 مليارات دولار، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين والسلاسل سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات.

أضاف الاتحاد، خلال بيان صحفي صادر اليوم الجمعة، للإعلان عن نتائج مبادرة مجلس الوزراء بالتعاون مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية، أن كبار المنتجين للسلع الأساسية استمروا في إصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء ثم بعد العيد، وتم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسبة متوسطة 25% ووصلا إلى 27% بالسلع الأساسية، وذلك بعد أن أضاف العديد من السلاسل التجارية خفض إضافي للمنافسة، وبدأت آليات السوق تعمل مع الوفرة التي حدثت.

أعلنت الشعبة العامة للمخابز، عن التوافق على خفض أسعار الخبز السياحي بدءا من الأحد المقبل بنسبة تتراوح بين 30-45% (لمراعاة كسر الجنيه وتكلفة الإنتاج والمدخلات لكل نوع).

وستصبح الأسعار الجديدة للخبز بداية من يوم الأحد، رغيف وزن 80 جراما بسعر 150 قرشا مقارنة بسعر 300 قرش في الفترة الماضية، ورغيف وزن 40 جراما بسعر 75 قرشا، ورغيف وزن 25 جراما بسعر 50 قرشا، ورغيف خبز أفرنجى 50 جراما بسعر 150 قرشا، ورغيف خبز أفرنجى 35 جراما بسعر 100 قرش.