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ابن عم الراحل صلاح السعدنى يروى كواليس من حياة عمدة الدراما بكفر القرنين

الجمعة، 19 أبريل 2024 03:15 م
ابن عم الراحل صلاح السعدنى يروى كواليس من حياة عمدة الدراما بكفر القرنين ابن عم الراحل صلاح السعدني
المنوفية - محمد فتحى

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قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية مباشرة من مسقط رأس الفنان الراحل صلاح السعدني، بقرية كفر القرنين التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، والذى توفى اليوم الجمعة 19 إبريل، عن عمر يناهز 81 عاما، مع عبد العاطى عبد الرحمن السعدنى ابن الراحل الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني .

ويقول عبد العاطى عبد الرحمن السعدنى ابن الراحل الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني، إن الراحل كان دائم على زيادة القرية وكان محب لجميع أقاربه، وكنت دائم الزيارة له فى منزله بالقاهرة ، حيث أن كان صاحب مقابله طيبه لكل أقاربه بالإضافة إلى أنه كان دائم السؤال عن أقاربه، ولكنه منذ فترة كبيرة لم يأتى إلى القرية بسبب مرضه.

وكان الفنان الراحل بدأ التمثيل منذ مسرح الجامعة، حيث كان يشارك فى العديد من المسرحيات بمسرح الكلية مكوناً ثنائياً ناجحاً مع صديق عمره الزعيم عادل إمام.

شارك الفنان الراحل صلاح السعدنى بالعديد من الأدوار البارزة التي صنعت اسمه، ولكن أحد تلك الأدوار الذى سيظل علامة بارزة هو مسلسل ليالى الحلمية حينما قدم دور العمدة سليمان غانم، وهو الدور الذى قدمه ببراعة شديدة خاصة مع التطور العمرى للشخصية الذى تطلب منه مجهوداً مضاعفاً لإظهار ملامح الكبر في السن في أجزاء المسلسل الذى صنف بالملحمة الدرامية المميزة.


ورحل الفنان الكبير تاركا إرثاً فنياً كبيراً ومسيرة فنية طويلة ما بين الدراما والسينما، الذى قدم فيهما علامات بارزة وأدوار لا تنسى خلال مسيرته الفنية الذى اشتهر فيها بلقب عمدة الدراما المصرية.

 







وفاة صلاح السعدنى

وفاة صلاح السعدني

وفاة الفنان صلاح السعدني

صلاح السعدني

وفاه صلاح السعدني

جنازة صلاح السعدني

أخر أعمال صلاح السعدنى

أبناء صلاح السعدنى

موعد جنازة صلاح السعدني

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أعمال الفنان صلاح السعدنى

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