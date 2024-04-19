إندونيسيا تعلن حالة التأهب تحسبا لمزيد من الثورات البركانية

جاكرتا (أ ش أ)

أعلنت السلطات الإندونيسية حالة التأهب، اليوم الجمعة، تحسبا لمزيد من الثورات البركانية لبركان جبل روانج والذى أجبر الآلاف من الأشخاص على الإجلاء من منازلهم.

وذكرت شبكة تشانيل نيوز آشيا فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية أنه في الوقت الذى أشار فيه بعض المسئولين إلى دخول البركان مرحلة هدوء، إلا أن السلطات أبقت على أعلى مستوى من التأهب في النظام المكون من أربعة مستويات، مشيرة إلى انقطاع الكهرباء في بعض المناطق بجزيرة روانج، وأيضا انقطاع الاتصالات في مناطق من جزيرتي روانج وتاجولاندانج التي يقطنها نحو 20 ألف شخص.

وأضافت الشبكة أن وزارة النقل الإندونيسية قامت بتمديد إغلاق أحد المطارات الدولية القريبة في مدينة مانادو التي تبعد أكثر من 100 كيلومتر عن فوهة البركان، وذلك حتى الساعة السادسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي بسبب الرماد البركاني.

وأشارت إلى أن بركان جبل روانج قد ثار نحو ست مرات خلال 24 ساعة بداية من يوم الثلاثاء الماضي، وقد حذرت السلطات من احتمالية حدوث موجات مد عاتية تسونامي نتيجة للثوران البركاني الأخير.