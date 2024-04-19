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إعلام إسرائيلى: تل أبيب هاجمت 9 أهداف فى قاعدة جوية للحرس الثورى قرب أصفهان

الجمعة، 19 أبريل 2024 10:21 ص
إعلام إسرائيلى: تل أبيب هاجمت 9 أهداف فى قاعدة جوية للحرس الثورى قرب أصفهان هجوم إيران
كتب ـ رامى محيى الدين

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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل هاجمت 9 أهداف في قاعدة للقوات الجوية التابعة للحرس الثوري قرب أصفهان، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إننا نؤكد مجددا أن المنشآت النووية لا ينبغي أبدا أن تكون هدفا في النزاعات العسكرية.

وأكدت عدم وقوع أضرار في المواقع النووية الإيرانية، مشيرة إلى أنها تتابع الوضع من كثب، وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس لأقصى درجة.

وفى وقت سابق، أكدت إيران أن منشآتها النووية القريبة من أصفهان آمنة بشكل تام.

كما أعلنت إيران وفقا لقناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة، أنها أسقطت مسيرات وإنه ليس هناك هجوم صاروخي حاليا.

 







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أصفهان




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