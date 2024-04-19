إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي بقرية هرم ميدوم بمركز الواسطى.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزي المصابين وهم عبدالرحمن حماده كامل 20 سنة، مصاباً بجروح بالذراع الأيمن ، حماده كامل عبدالمولي 50 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وجنه مصطفي كامل 6 سنوات مصابة بكدمات بالوجه، ضحي عيد عبدالمجيد 17 سنة مصابة باشتباه كسر بالفقرات، أحمد حماده كامل 23 سنة مصاباً بكدمات بالوجه، وإبراهيم كامل عبدالمولي 40 سنة، مصاباً بكسر بعظمة الرسغ، ومريم حماده كامل 12 سنة، مصابة بكدمات بالوجه، شروق حماده كامل 15 سنة، مصابة بكدمات بالوجه، مصطفي كامل عبدالمولي 50 سنة مصاباً بكدمات بالوجه.



