أول خطبة جمعة بالمسجد الشرقى بقرية العامرة بالمنوفية بعد افتتاحه.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا، من داخل المسجد الشرقى بقرية العامرة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، ورصد أول خطبة بالمسجد والذى يلقيها محمد عزت محمد، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،اليوم الجمعة.

ويؤدي الدكتور محمد عزت محمد ، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خطبة الجمعة بعنوان: "معنى التاجر الصدوق ومنزلته .. ولماذا هو مع النبيين والصديقين؟".

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان: "معنى التاجر الصدوق ومنزلته .. ولماذا هو مع النبيين والصديقين؟" ، وشددت الوزارة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

وحددت وزارة الأوقاف موضوعات خطب شهر أبريل 2024م، وذلك كالآتى:

• الجمعة الأولى : 5/ 4/ 2024م - صدقة الفطر وحق الله في المال.

• الجمعة الثانية : 12/ 4/ 2024م - الاستقامة والمداومة على الطاعة.

• الجمعة الثالثة : 19/ 4/ 2024م - معنى التاجر الصدوق ومنزلته.

• الجمعة الرابعة : 26/ 4/ 2024م - تطبيقات حُسن الخلق.