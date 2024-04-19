أوكرانيا تتسلم منظومات (إيريس-تى) للدفاع الجوى من ألمانيا خلال أسابيع

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من المقرر أن تتسلم أوكرانيا منظومة صواريخ "إيريس- تى " الألمانية للدفاع الجوي خلال أسابيع.

وذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية أن روبرت هابيك نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد بدأ الخميس زيارة إلى كييف، برفقة وفد أعمال يتكون من رؤساء شركات الدفاع التي تنتج أنظمة الأسلحة لأوكرانيا.

يضم الوفد هيلموت راوخ، رئيس شركة (ديهل ديفينس)، الشركة المنتجة لنظام الدفاع الجوي (إريس-تي إس إل إم- IRIS-T SLM) الذي يبلغ مداه 40 كم وسعره 140 مليون يورو.

وقال راوخ: "ثلاثة من أنظمتنا موجودة بالفعل في أوكرانيا وسيتم تسليم المزيد هذا العام. والنظام التالي في غضون أسابيع قليلة".

كما تعمل في أوكرانيا مركبات إزالة الألغام من إنتاج شركة (جلوبال كليرنس سوليوشن GCS) بالفعل في إزالة إرث الحرب القاتل والكشف عن الأفخاخ المتفجرة والألغام الأرضية.

وقال مؤسس الشركة ورئيسها فيليب فون ميكايليس: "ثلاثون من أجهزتنا قيد الاستخدام بالفعل في أوكرانيا وتم طلب 50 جهازا آخر. ونقوم بتسليم ثلاثة إلى أربعة أنظمة كل شهر".

وقال هابيك إن زيارته الحالية تأتي في وقت تمر فيه أوكرانيا بوضع تحتاج فيه مرة أخرى إلى كل مساعدة ممكنة.وأشار إلى أن المساعدة لا ينبغي أن تكون "مرة واحدة أو قصيرة الأجل"، بل يجب أن تكون طويلة الأجل ودائمة.