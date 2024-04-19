أمريكا وبريطانيا تعلنان جولة عقوبات جديدة ضد أفراد وكيانات إيرانية

كتبت نهال أبو السعود

فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة جولة جديدة من العقوبات على إيران مع تزايد المخاوف من أن هجوم طهران على إسرائيل قد يشعل حربًا أوسع في المنطقة.

وفقا لوكالة اسوشيتد برس، تهدف العقوبات إلى محاسبة إيران على هجومها الذي شنته في نهاية الأسبوع وردع المزيد من مثل هذا النشاط. لكن من المرجح أن يكون التأثير العملي محدودًا لأن العديد من الشركات المستهدفة كانت خاضعة بالفعل للعقوبات الأمريكية، ومن غير المرجح أن يكون للأفراد الذين تم تحديدهم لعقوبات جديدة أصول في الولايات القضائية الأمريكية.

استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة 16 شخصًا وكيانين في إيران ينتجان محركات تشغل الطائرات بدون طيار المستخدمة في هجوم 13 أبريل على إسرائيل، كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على خمس شركات تعمل في إنتاج الصلب وثلاث شركات تابعة لشركة مجموعة بهمن الإيرانية لصناعة السيارات – المتهمة بتقديم الدعم المادي للجيش الإيراني والجماعات الأخرى الخاضعة للعقوبات.

بالإضافة إلى ذلك، استهدفت المملكة المتحدة العديد من الفروع العسكرية الإيرانية والأفراد المشاركين في صناعات الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية الإيرانية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان، إنه وجه وزارة الخزانة بمواصلة فرض عقوبات تزيد من تدهور الصناعات العسكرية الإيرانية وقال: ليكن واضحا لجميع أولئك الذين يمكّنون أو يدعمون هجمات إيران، أننا لن نتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبتكم

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في بيان، إن العقوبات ستحد بشكل أكبر من قدرة إيران على زعزعة استقرار المنطقة.

وتفرض وزارة التجارة الأمريكية ضوابط جديدة لتقييد وصول إيران إلى الإلكترونيات الدقيقة ذات الدرجة التجارية، والتي تنطبق على العناصر المصنعة خارج الولايات المتحدة والتي يتم إنتاجها باستخدام التكنولوجيا الأمريكية.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أن حذر مسؤولون أمريكيون في وقت سابق من هذا الأسبوع من أنهم يستعدون لعقوبات جديدة ردًا على نشاط إيران في المنطقة ولمنع الهجمات المستقبلية. كما سارع المشرعون في الكابيتول هيل إلى دفع التشريعات التي من شأنها معاقبة ايران وقادتها مالياً.

كما تعهد زعماء الاتحاد الأوروبي بتشديد العقوبات على إيران، مستهدفين شحناتها من الطائرات بدون طيار والصواريخ إلى وكلائها في غزة واليمن ولبنان وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه سيتم تعزيز نظام العقوبات الحالي للاتحاد الأوروبي وتوسيعه لمعاقبة طهران والمساعدة في منع الهجمات المستقبلية على إسرائيل. وفي الوقت نفسه، قال، إن إسرائيل بحاجة إلى ضبط النفس.