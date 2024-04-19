أستراليا تدعو رعاياها إلى مغادرة إسرائيل والأراضى الفلسطينية

وكالات الأنباء

دعت السلطات الاسترالية رعاياها إلى مغادرة إسرائيل والأراضى الفلسطينية، وقالت وزارة الخارجية الأسترالية فى بيان، اليوم الجمعة، نحث الأستراليين فى كل من إسرائيل والأراضى الفلسطينية، على المغادرة إذا كان ذلك آمنا، مشيرة إلى خطر كبير يتمثل بردود عسكرية وهجمات إرهابية.

وكانت الحكومة الأسترالية قد طلبت من مواطنيها في وقت سابق تجنب السفر إلى المنطقتين إن أمكن، والمغادرة إذا لزم الأمر.

وجاء هذا التحذير الأكثر إلحاحا في الوقت الذي تبادلت فيه إسرائيل وإيران الهجمات الجوية المباشرة، مما أدى إلى التصعيد بشكل كبير.

وقال دبلوماسيون أستراليون إن الهجمات العسكرية قد تؤدي إلى إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات الجوية وتحويلها وغيرها من اضطرابات السفر.

وأضاف الدبلوماسيون، قد يوقف مطار بن غوريون الدولي، في تل أبيب عملياته مؤقتا بسبب المخاوف الأمنية المتزايدة في أي وقت، وفي غضون وقت قصير.

من جهتها، حذرت السفارة الأمريكية في إسرائيل موظفيها، من خلال رسالة تمنع موظفيها من السفر خارج تل أبيب والقدس وبئر السبع حتى إشعار آخر، وذلك من باب الحذر في أعقاب تقارير عن شن إسرائيل ضربة انتقامية داخل إيران، حسب ما جاء بالرسالة.

وهزت انفجارات فجر اليوم قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية العسكرية في إيران، فيما أكد مسؤول أمريكي بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وقالت شبكة سي إن إن أنه تم تحويل العديد من الرحلات الجوية فوق المجال الجوي الإيراني.

من جهته، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن المواقع النووية في إقليم أصفهان لم تتعرض لأي ضرر، بعدما جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أصفهان للتعامل مع ما يشتبه في أنها طائرات مسيرة.